¡¡ÊÛ¸î»Î¤Ç¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£·Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Î½ðÌ¾¤Ë»¿À®¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸µ»°½Å¸©ÃÎ»ö¤Ç¡¢ÅÞÁªÂÐÉû°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚ±Ñ·É½°±¡µÄ°÷¤ËÄ¾µå¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Î½ðÌ¾Äó½Ð¤ò£¸Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢ÎëÌÚ»á¤ÏÈÖÁÈÆâ¤ÇÄó½Ð¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¾¾»³½Ó¹Ô»á¤«¤é¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¤½¤â¤½¤âºî¤Ã¤¿¤Î¤Ïµì°ÂÇÜÇÉ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Î¢¶âÌäÂê¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ïµì°ÂÇÜÇÉ¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¼è¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¿®Íê²óÉü¤ÎÅÓ¾å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÀâÌÀ¤ÈÀ©ÅÙÌÌ¤Î¼êÅö¤Æ¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï£²£¸£°Ëü±ß¤ÎÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íÊÛÌÀ¡¢¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¡¢Á°ÅÝ¤·¤À¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¸À¤¦¤Û¤É¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆ±¾ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤«¤éµì°ÂÇÜÇÉ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÁá¤¯¤«¤éÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë»ä¤Î¸ÄÊÌ¤ÎÌ¾Á°¤ä¼èºà¤È¤«¡¢½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÁ°Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê½Ð±é¡Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¾¯¤·º£Æü¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È¡£¶¶²¼¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¿å¤ò¤µ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¡¢¿´ÇÛ¤ÏÂçÊÑ¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤òÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
