元お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリさん（31）が2025年9月3日、自身のインスタグラムを更新。タンクトップ姿で くつろぐ様子を披露した。

「顔よりも、モルモットよりも、でかい二の腕」

餅田さんは「顔よりも、モルモットよりも、でかい二の腕」とコメントをつづり、リラックスした雰囲気が漂うモルモットとの2ショット写真を投稿。

ハッシュタグでは「#モルモット」「#懐いてきた」「#写真編集する時」「#二の腕に焦点いくの」「#やめれる？」「#前スタッフさんが」「#私の」「#二の腕のサイズ」「#測る時」「#太もも行きまーすって」「#いってた」「#わかるよおおおお」「#100キロ女子の日常」などと添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いトップスを着用して、寝転んでお腹の上に乗るモルモットに指で触れたり、モルモットと見つめ合ったりする姿を披露している。

この投稿には、「癒されます」「相変わらずかわいい」「可愛さエグい」「モルちゃんもいたのですねー」「見つめあってるところが可愛い」といったコメントが寄せられている。