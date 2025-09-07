女子サッカー元日本代表「なでしこジャパン」で２０１１年ドイツＷ杯優勝メンバーの澤穂希さんが誕生日に幼少期ショットを公開した。

澤さんは誕生日の６日に自身のインスタグラムを更新。「私事ですが…本日９月６日、１つ歳を重ねレベル４７になりました」と記し、赤ちゃん時代の写真をアップ。

「私の事を命懸けで産んでくれた母、育ててくれた両親をはじめ、兄、友人、戦友、家族、夫、娘、応援して下さるファンの方（いる事を信じて）今まで携わってきてくれた全ての方々に感謝しています。ありがとうございます」と感謝。

「これからも澤穂希らしく楽しんで感謝の気持ちを忘れずにいきたいと思います。まだまだ自分を磨き色々なことにチャレンジしたいと思います。レベル４７も素晴らしい１年にします」とつづった。

この投稿には「小１からファンで今は大４です！ おめでとうございます！これからも永遠の憧れです」「赤ちゃんの時から顔変わってないですね」などのコメントが寄せられた。

澤さんは２０１５年にサッカーＪ３・福島ユナイテッドＦＣで取締役副社長を務める辻上裕章さんと結婚。同年１２月に現役を引退し、１７年１月９日に第１子となる長女を出産した。