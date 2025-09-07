◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

トップで出た２２歳の長野泰雅（たいが、福岡地行）がツアー初優勝を飾った。４バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１０アンダーで、初日から首位を守る完全Ｖだった。

名前の由来は米ツアー歴代最多８２勝で元世界ランク１位のタイガー・ウッズ（米国）だ。２、３番の連続ボギーで後退も、よみがえった。１３、１４番の連続バーディーで９アンダーとし首位を捉えると、１６番で３メートル近いバーディーパットをねじ込みガッツポーズ。抜け出し、そのまま逃げ切った。

２０２３年のプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品の第２ラウンドでツアータイ記録の１ラウンド１２アンダーをマークして首位タイに浮上。最終日も最後まで優勝争いを演じたが、谷原秀人にプレーオフで敗れた。あれから２年、悲願の１勝を手にした。

６打差１０位から出た杉浦悠太（フリー）が１６番パー３でホールインワンを達成し、６３の猛チャージ。９アンダーで１打差の２位だった。６８の蝉川泰果（アース製薬）は８アンダーで３位。

０９、１０年覇者の石川遼（カシオ）は７１で回り１アンダーで１０位。今季初のトップ１０入り。

大会は悪天候のため２日目が中止になり、５４ホールの短縮競技になった。

◆長野 泰雅（ながの・たいが）２００３年５月６日、福岡・篠栗町生まれ。２２歳。１６年九州シニア優勝の父・清一さんの影響で９歳でゴルフを始める。沖学園高１年時に国体で個人、団体戦の２冠。３年時にプロ転向。ツアーに初参戦した２２年、日本オープンで３位。１７０センチ、７５キロ。