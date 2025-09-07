ÉðÅÄ¿¿°ì¡¡33Ç¯Ì³¤á¤¿NHK¤ò¼¤á¤¿ÍýÍ³¡ÖÌÜÅªÃÏ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÊý¤¬¡¢¼Â¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÉðÅÄ¿¿°ì¡Ê57¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£33Ç¯Ì³¤á¤¿NHK¤ò¼¤á¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Î¤Á¤ËºÊ¤È¤Ê¤ëÍÛ»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¸ì³Ø¸¦½¤¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¤Î¥¯¥ì¥Þ¤Ë30Ç¯¤Ö¤ê¤ËË¬Ìä¡£¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Í§¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤È¡¢¾ï¤ËÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¾µ¡¤Ï2023Ç¯¡£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿NHK¤òÂà¶É¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤ÊÀ¨¤¯Å·µ¤¤¬¤¤¤¤Æü¤Ç¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀÄ¶õ¤ò¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÀÄ¶õ¤¬Âç³¤¸¶¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢³Î¤«¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¾¯¤·ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈNHK¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡È¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ë¤Ê¤¢¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¼ä¤·¤µ¤È¤«¡£¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¤Õ¤ÈÀÄ¶õ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Âç³¤¸¶¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢¤½¤Ã¤«¡¢¤³¤³¤ËÁæ¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜÅªÃÏ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÊý¤¬¡¢¼Â¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎÂç³¤¸¶¤Ë¾è¤ê½Ð¤½¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂà¶É¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¥¢¥Ê¤Ï1990Ç¯¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NHK¤ËÆþ¶É¡£¡ÖNHK¥Ë¥å¡¼¥¹7¡×¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå+¡×¤Ê¤É¤ÎÆ±¶É¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè67²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯3·î¤ÇÁá´üÄêÇ¯Âà¿¦À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂà¶É¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎºÊ¡¦ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£