◇国際親善試合 日本0―0メキシコ（2025年9月7日 米カリフォルニア州オークランド）

サッカー日本代表（FIFAランク17位）は6日（日本時間7日）、米カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表（同13位）との親善試合に臨み、0―0で引き分けた。

先発出場したMF久保建英は「引き分けてしまったことは残念ですけど、内容を見ると問題ない」と、FIFAランクで上回る実力国に互角以上に渡り合った内容を前向きに捉えた。序盤から連動した守備で主導権を握り、「押し込む展開が多かった。引き分けた分際で何を言っているのかという話ですけど、僕らの方が多分強いと思う。上を目指していくという上で、メキシコと対等以上にやれているというのは、順当な結果なのかなと思います」と強調した。

久保自身は前半4分、11分と立て続けにシュートを放つ積極性を見せ、後半は正確な右クロスで決定機を演出した。

前半終了間際に相手との接触で左足首を痛めた影響もあり、大事をとって後半24に交代。「本音を言えばもうちょっとやりたかった」と言い、「チャンスを無駄にするわけにいかない。しっかり結果として示さないといけない」と中2日で臨む9日（同10日）の米国戦を見据えた。