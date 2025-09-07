山下達郎が、2年ぶりとなるニューシングル『オノマトペISLAND／MOVE ON』を11月5日にリリースする。

今作はダブルA面シングルとなり、1曲目に収録される「オノマトペISLAND」は、Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』新エピソード（5～8話）の主題歌。晴れやかな歌声とメロディが特徴の、心だけでなく耳をも癒すようなハートウォーミングなナンバーだ。すでにダウンロード配信は行われているが、このたびCDの発売も決定した。

2曲目に収録される「MOVE ON」は、現在オンエア中のダイハツの軽乗用車『MOVE』のTVCMソング。軽快かつ爽快感を感じさせる、山下らしいポップソングとなっており、CMでは1980年代シティポップのジャケットを数多く手掛けてきた永井博のイラストのトロピカルかつノスタルジーな世界観と共に、新型『MOVE』のスタイリッシュなデザインと“登場感”を表現する楽曲となっている。CMでは15秒バージョンしか聴くことができなかったが、ついにフルサイズが完成し、今作へ収録される。

また、カップリングとして3曲目に収録される「Santé」（読み：サンテ）は、昨年12月に公開された映画『グランメゾン・パリ』のチアリングソング。フランス パリを舞台に、アジア人初となるミシュランガイド“三つ星”に挑むという映画の世界観にマッチした、グルーブ感溢れるダンサブルな最新型の“タツローナンバー”となっている。「Santé」はフランス語で“乾杯”を意味し、料理のためなら妥協を一切許さない料理人たちへのリスペクトが感じられる楽曲に仕上がっている。ファンから作品化の要望が多かったという楽曲だが、このたび収録が実現した。

さらに、3曲それぞれのカラオケ音源も収録され、全6曲入りの作品となる。

（文＝リアルサウンド編集部）