災害時のトイレパニックを最小限に食い止める！非常用トイレ3選


【画像を見る】停電や断水でも心配ナシ！悪臭も抑える「非常用トイレ袋」

災害時、水や電気が止まって問題になるのが、トイレ問題。災害時にはゴミをすぐに捨てられないことも多く、ニオイ問題も深刻です。そこで今回は、凝固剤を使って固めるタイプの防臭力がある非常用トイレをご紹介します。

　

■もしものトイレは、いつもの踏み台

もしものトイレは、いつもの踏み台


スツーレ（R） Step 簡易トイレ 折りたたみ ポータブルトイレ

2,680円〜（税込み）

普段はイスや踏み台として、非常時は簡易トイレとしてマルチに使える防災グッズ


2024年の防災グッズ大賞を受賞した簡易トイレ。普段はイスや踏み台として、非常時は簡易トイレとしてマルチに使える防災グッズ。組み立ては、脚を開いて、汚物袋を被せ、左右の便座をセットすれば完了します。慣れれば20秒程度でセット可能。使用後に凝固剤を入れ蓋をすればニオイを抑えることもできます。丸洗いできるので、使用後はシャワーでサッと流すだけで清潔に使えます。

■停電や断水でも心配ナシ！悪臭も抑えます

停電や断水でも心配ナシ！悪臭も抑えます


非常用トイレ袋

40回分 4,378円（税込み）

80回分 8,756円（税込み）→特別価格7,920円（税込み）

非常用トイレ袋


ニオイも抑えてくれます

トイレやバケツに袋をかぶせて凝固剤を入れるだけの非常用トイレ袋。バケツでも使える非常用トイレ袋は水を使わず、断水時に重宝します。抗菌・消臭タイプの凝固剤と汚物袋の40回分セット。排泄物の水分を吸収して固化し、悪臭の発生も抑えるので衛生的で安心です。

■オシッコをすばやく固め臭いを包む、携帯トイレ

オシッコをすばやく固め臭いを包む、携帯トイレ


携帯ミニトイレ プルプルエコパック

1,978円（税込み）

携帯ミニトイレ プルプルエコパック


車の渋滞、災害等非常時にあると安心の携帯ミニトイレ。子どもから大人、男女関係なく使用できます。凝固した尿は、水を加えるだけでトイレに流せるので、処分も簡単！　車の中に備えても。

＊　＊　＊

使ったことがないと、いざというときに慌ててしまうので、ポータブルトイレが用意できたら、まずは１度使ってみてください！

文＝徳永陽子