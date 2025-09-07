バレーボール女子の「世界選手権（2025世界バレー）」は7日、タイのバンコクで3位決定戦が行われる。世界ランキング5位の日本は同2位のブラジルと対戦する。前日トルコとの準決勝に敗れたチームが15年ぶりの表彰台をかけて難敵と対する。



■VNLでは2敗を喫した強豪との戦いへ

日本開催で行われた2010年大会以来となるメダル獲得を目標に掲げたなか、フェルハト・アクバシュ監督に率いられたチームは予選ラウンド全勝でプールHを1位通過。準々決勝ではオランダとのフルセットの激闘を制し、ベスト4に駒を進めた。

勝てば47年ぶりの決勝進出とメダルが確定するなか、初の4強入りを果たしたトルコと対戦。立ち上がりはチーム最多22得点を挙げた和田由紀子を中心に25－16と支配したが、第2セット以降にトルコの反撃に遭った。パワーで前に出た相手を崩すことができず、第4セットもリードを背負いながらデュースの末に逆転されて敗れた。

悔しい一戦から1日が経ち3位決定戦で戦うのはブラジル。前日イタリア相手にはフルセットの末に敗れたものの、今年の「ネーションズリーグ2025（VNL）」では銀メダルを獲得。日本は同大会で2敗を喫している相手であり、難敵として立ちはだかることは間違いない。

それでも、今大会の出場選手で2位の118得点を挙げる石川真佑は、ベストアタッカー（105ポイント）、ベストサーバー（8ポイント）、ベストレシーバー（63回成功）で2位に立つなど主将としてけん引。好調を維持する石川や和田の強打を中心にブラジルを崩したいところ。

勝利すれば15年ぶりとなる表彰台となり、アクバシュ体制ではVNLの4位を上回る。総力戦で強敵ブラジルとの大一番に挑むなか、悲願のメダルを獲得できるのか。

■試合情報

日本vs.ブラジル

試合開始：日本時間 9月7日（日）17時30分

ライブ＆見逃し配信：U-NEXT/Volleyball TV（VBTV）

テレビ放送情報：TBS系列（17:00～）