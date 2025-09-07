º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¸ÀµÚ¤â¡ÄÁ°Àþ¤Ç¡Èµ¯ÅÀ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¡ÖºÇÄã¸Â¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡Ìó1Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Î³«ºÅÃÏ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ø±óÀ¬Ãæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥á¥¥·¥³¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢0¡Ý0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢Á°Àþ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤Æµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¼ý¤á¤ë¤È¤³¤í¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Îµ»½Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶¯ÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖºÇÄã¸Â¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ì¤ì¤Ð¡¢µ»½Ñ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤â¤â¤Ã¤È³è¤¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤È¤«¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹¶·âÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥í¥¹¤ÎËÜ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¼«¿È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼éÈ÷ÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼éÈ÷¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»î¹çÄ¾Á°¤Þ¤Ç³§¤ó¤Ê¤Ç¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥º¥ì¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸å¼ê¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö²¾¤Ë¤¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼¡¤Ï¤³¤ì¡¢¼¡¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ï¡¢Æ±8»þ37Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¡£NHK BS¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¡¢U-NEXT¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤È¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡Ê»î¹ç¸å72»þ´ÖÌµÎÁ¡Ë¤µ¤ì¤ë¡£
