Æ£°æÉ÷¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò°µÅÝ¡ª¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅê¹Æ
Æ£°æ É÷¤¬9·î5Æü¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë½é½Ð±é¡£°µ´¬¤Î±é½Ð¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ÖÌÌÇò¤¯¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ£°æ É÷¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡£¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½ãÇò¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¿·¶Ê¡ÖHachiko¡×¡Ê¡Öo¡×¤Ï¥Þ¥¯¥í¥óÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²èÌÌ¤¬ÆÍÁ³ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¹õ¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÆ£°æ É÷¤¬¥ªー¥×¥ó¥Ð¥¹¤Î¾å¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë±ÇÁü¤Ë¡ª¡¡¥Ð¥¹¤¬¡ÈÃé¸¤¥Ï¥Á¸ø¡É¤ÎÁü¤¬¤¢¤ë½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¼þÊÕ¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÏËÁÆ¬¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î²Î¾§±ÇÁü¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï»öÁ°¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡Ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢½ÂÃ«°ìÂÓ¤¬Æ£°æ É÷¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ìó30Ê¬¸å¡¢Æ£°æ É÷¤Ï¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¿¥â¥ê¤ä¥²¥¹¥È¤Î¿¹»³Ä¾ÂÀÏ¯¡¢Æ±¤¸¤¯²¬»³½Ð¿È¤ÎME:I¤ÎRINON¤é¤È¥Èー¥¯¡£RINON¤«¤é¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤Ç¡¢²¬»³¤Ë¤¢¤ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎCM¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦¤¯¤À¤ê¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¡Ê9·î5Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖPrema¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶ÊÃæ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ä¥ì¥Ýー¥¿ー¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µ¼Ô²ñ¸«¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊüÁ÷Á°¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¤é¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¡×¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª½éÅÐ¾ìÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¯¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ É÷¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Î¾¿Æ¤È±Ç¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òInstagram¤ËÅê¹Æ
¤½¤·¤Æ¡¢Íâ6Æü¡¢Æ£°æ É÷¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¥ê¥êー¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
ºÇ¶á¤Î¼Ì¿¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤È±Ç¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½¤Î¥±ー¥¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Î¤¾¤¹þ¤àÆ£°æ É÷¤Î»Ñ¤â¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£