異世界から現代日本へ！短気で性悪な僧侶が「逆転移」!?接骨院で働きながらまったりライフを満喫中【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
日本に転移した異世界人が魔法を使って、まったりと生活している4コマ漫画「異世界転移した僧侶は日本の接骨院で働いてます」をX(旧：Twitter)で投稿しているKasoyun1(@Kasoyun1)さん。本作は、異世界ものをさらに進化させた「逆転移」漫画として、最近注目を浴びている。逆転移という斬新な設定を思いついた経緯や作中に出てくる魔法など、制作秘話をKasoyun1さんにお聞きした。
本作「異世界転移した僧侶は日本の接骨院で働いてます」は、異世界人が現代日本に転移して接骨院で働きながら生活するという内容の4コマ漫画。異世界ものをさらに進化させた「逆転移」漫画として、最近注目を浴びている。作者のKasoyun1さんは「最近の漫画やアニメに『異世界転移もの』が多くあるなか、『逆に異世界から日本に来たらどう生活するんだろう』と考えたのが最初です」と、逆転移の発想を思いついたきっかけを打ち明けてくれた。
本作を「日常生活でまったりと魔法を使って生活する物語」と言うKasoyun1さん。「接骨院で働く」という設定について「『魔法使いと生活』はよくあるパターンだったので、僧侶と生活するということを最初に決め、次に、どうやって生活させるかを考えました。できるだけ日常生活に近いところにしたいと思ったので、病院、スーパー、コンビニ、サラリーマン…といろいろ考えていたときに接骨院を見て、接骨院なら僧侶の魔法が使いやすいんじゃないかなと思い選びました」と話す。
作中では、使えたら便利だろうなと思う魔法がたくさん登場する。なかでも、猫の言葉がわかる「翻訳魔法」について、Kasoyun1さんは「ある日、出先でニャーニャー鳴いている猫たちを見かけ、何を言っているんだろうと思ったんです。そのとき、『人間社会の俗世的な会話をしてるのかな』『人をバカにしていたらおもしろいかな。それを人間もわかったらどうかな』と考えて」と思いついた経緯を説明してくれた。今後の作品も楽しみだ。
取材協力：Kasoyun1(@Kasoyun1)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。