【MLB】オリオールズ 4ー3 ドジャース（9月6日・日本時間7日／ボルチモア）

【映像】大谷にチャンス繋ぐ!! 完璧バントの瞬間

急遽の先発出場となった"第3の男"が4連敗中のチームの期待に応える活躍を見せた。大谷翔平投手の在籍するドジャースは敵地ボルチモアでオリオールズと対戦。ここまで4連敗中と苦戦を強いられている中、ロートベット捕手が低迷するチームに勢いづけるプレーを見せた。

ドジャース・山本由伸投手、オリオールズ・ロジャーズ投手ともに好投して0ー0で迎えた3回表のドジャースの攻撃。この回は先頭のロハスがレフトへ2塁打で出塁すると、続くキケ・ヘルナンデスも四球を選び無死一、二塁の大チャンス。ここで打席が回ってきたのはこの日が移籍後初スタメンマスクとなった9番ロートベットだった。

ドジャースに「第3の捕手」としてシーズン途中に移籍するも、9月に入ってから正捕手のスミスが故障、さらに前日の試合でラッシングも負傷したため急遽回ってきたスタメンマスクのポジション。打撃に定評があるわけではないものの、この後は1番の大谷に打席が回ることを考えてか、ロートベットはロジャーズが投じた2球目のチェンジアップをバント。メジャーでは珍しい送りバントをきっちりと成功させたのだ。

バントしたボールは三塁側へと転がっていき、これを処理して一塁でアウトに。ロートベットはアウトになったが、ランナーをしっかりと進める完璧な仕事ぶり。しかもこの後、大谷がショートゴロを放った間に三塁走者が生還して、ドジャースは喉から手が出るほど欲しい先制点を奪うなど、チームに大きく貢献してみせた。

ロートベットが見せた完璧な仕事ぶりには、試合を見守ったファンもSNSで「ナイス選択！」「めちゃくちゃ上手い」など、送りバントに絶賛の声が目立った。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）