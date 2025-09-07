万博残り約35日…公式アプリ「重要なお知らせ」スクショを呼びかけ
大阪・関西万博の来場者向けアプリ「EXPO 2025 Visitors」が7日、「重要なお知らせ」掲載した。
【画像】「順番にご案内しております」…大阪・関西万博アプリの表示
同日の午前11時30分ごろの更新で「入場チケット（QRコード）を事前にスクリーンショットなどでご準備ください」と呼びかけた。
「ただいま、チケットサイトが大変混雑しております。チケットサイトへのアクセスに大変お時間がかかる場合がありますので、ご来場前できるだけお早めに、入場チケット（QRコード）をスクリーンショットなど通信の不要な状態で提示できるようにご準備をお願いいたします」と説明した。
万博は残り1ヶ月余りとなり、7日は正午すぎてもゲート入場の段階で長蛇の列。アプリは日中でも「順番にご案内しております」の状態になる場合があった。
