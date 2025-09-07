韓国で２０１３年にデビューし、「Ｂａｄ Ｇｉｒｌ」「Ｐｒｅｔｔｙ Ｐｒｅｔｔｙ」などの楽曲で人気を博した５人組ガールズグループ、ＬＡＤＩＥＳ’ ＣＯＤＥ（レディースコード）のメンバー・クォン・リセさんが交通事故でこの世を去って、７日で１１年が経った。２３歳という若さだった。

ＬＡＤＩＥＳ’ ＣＯＤＥは１４年９月３日、大邱（テグ）で仕事を終え車でソウルに戻る途中、京畿道（キョンギド）の嶺東（ヨンドン）高速道路で道路防護壁に激突。この事故でウンビさん（当時２１歳）は即死、意識不明の重体だったリセさんは１０時間を超える手術を受けたが、脳浮腫により７日に息を引き取った。他メンバーのソジョンは上顎部分の結合手術を受ける重傷を負い、アシュリーとジュニは軽傷だった。

事故当時はひどい悪天候だったにもかかわらず、運転していたマネジャーは１３５キロ以上を出していたことが判明。タイトなスケジュールに追われ、習慣的にスピードを出していたと伝えられた。

リセさんは福島で生まれ育った在日韓国人で、歌手を目指して単身渡韓、当時は韓国アイドルで日本語が堪能なメンバーは珍しい存在だった。

リセさんは韓国で葬儀・火葬された後に福島へ戻り、現在は亡父と同じ霊園で眠っているという。