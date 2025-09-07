アギーレ監督が率いるメキシコのユニフォーム、デザインが反響を呼んでいる

森保一監督が率いる日本代表と対戦しているメキシコ代表が着用している“黒金”ユニフォームのデザインが反響を呼んでいる。

ファンからは「カッコよすぎる」「見るからに強そう」と声があがっている。

アメリカ遠征中の日本は現地時間9月6日、米カルフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコと対戦。MF三笘薫やMF久保建英らを中心に、11人全員が欧州クラブ所属のスターティングイレブンで試合に臨んだ。

対戦相手のメキシコは元日本代表監督のハビエル・アギーレ監督が率いる。森保監督にとっては東京五輪の3位決定戦で敗れた因縁の相手で、今回の試合で着用している黒のユニフォームが注目を集めている。

黒を基調として、エンブレム、背番号、選手のネーム、袖口のラインなどは金色に配色されたデザインについて、SNS上で「メキシコの黒金のユニかっけえ」「黒×金ってカッコよすぎるだろ」「メキシコのユニの色が新鮮」「見るからに強そう」と好印象のコメントが多く寄せられていた。試合は0-0のドロー決着。白黒対決となったユニフォームにも注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）