リーグHが開幕

ハンドボールのリーグHが6日、各地で開幕。昨季準優勝のブレイヴキングス刈谷が、覇権奪回へ好スタートを切った。ホームにジークスター東京を迎えた刈谷は、新加入のポルトガル代表LBアンドレ・ゴメス（27）の活躍など攻守で相手を圧倒。33-27で快勝し、ホームのファンを喜ばせた。

本拠ウイングアリーナ刈谷のスタンドを埋めた1640人のファンの前で、刈谷が強さを見せつけた。立ち上がりこそリードを許したものの、5-7からゴメスとパリ五輪代表LB吉野樹（31）のゴールなど5連続得点で逆転。前半を16-13で折り返すと、後半もGKの好守などで危なげなく勝ち切った。

「いい形で勝てて、よかったです」。6年ぶりに主将に復帰したパリ五輪代表のRB渡部仁（35）は満足そうに言った。昨季のレギュラーシーズンはホームでもアウェーでも引き分け。プレーオフ準決勝で勝ったとはいえ、リーグ戦で決着をつけ「昨季より、確実に強くなっている」と胸を張った。

ポルトガルの強豪FCポルトでも活躍したゴメスは、抜群のシュート力で吉野と並ぶチーム最多タイの7得点。「苦しい時でも個人技でゴールを取り切ってくれる。頼もしい」と渡部主将は笑みをみせた。「私にとって日本での初戦は特別な試合。勝ててよかった」と話したゴメスは「シーズンの最後に（優勝）トロフィーを掲げたい」とリーグ制覇を見据えた。

実力とともに、人気獲得にもスキはない。試合後には選手全員が並んで、来場したファン全員とハイタッチ。後半被シュート22本のうち11本を止め、阻止率50パーセントという驚異的な数字を残したパリ五輪代表GK岡本大亮（30）は「地域を盛り上げたいので」と笑顔でファンの声援に応えた。

カギを握る「地域密着」

将来的なプロ化を目指すリーグHでは「地域密着」が大きなカギとなる。トヨタ車体として日本リーグを戦ってきたチームも、リーグHに向けてチームの呼称を変更。「つい自分のチームを車体と言ってしまうけれど、刈谷と言うようにしています」と渡部は地域のことを思って話した。

刈谷市はかつて「サッカーの町」と呼ばれた。豊田自動織機は古河電工や三菱重工とともに1965年発足の日本リーグ創設メンバー。愛知県立刈谷高校はサッカーの強豪で、白地に襷を模した赤い線のユニホーム「刈谷の赤ダスキ」はオールドファンに広く知られている。「赤ダスキ」を受け継ぐFC刈谷は、Jリーグを目指して東海リーグを戦っている。

もっとも「サッカーの町」だけではない。刈谷市には驚くほど強豪スポーツチームが多い。バスケットボールBリーグのシーホース三河、Wリーグのデンソーアイリスとトヨタ紡織サンシャインラビッツ、バレーボールSVリーグ男子のジェイテクトSTINGSに女子のクインシーズ刈谷、ソフトボールの豊田自動織機シャイニングベガ。すべてが国内トップリーグ所属だ。人口15万人強の刈谷市は「スポーツの町」でもある。

スポーツの強豪チームが育ったのは「トヨタ」の力。「トヨタ発祥の地」としても知られる刈谷市には、今もトヨタグループ主要13社のうち6社が本社を置く。ライバル意識もあって、各社がチームを強化。バブル崩壊で多くの企業チームが消滅する中、トヨタはチームを守ったから今の隆盛がある。

ブレイヴキングスにとっては、同じトヨタ車体のクインシーズだけでなく、ウイングアリーナをホームとするシーホース、デンソーなどもライバル。渡部は「ファンの奪い合いですね」と笑いながらも「違うスポーツでも同じ刈谷で頑張っているチームがあるのは刺激になる。ハンドボールでも地域を盛り上げていきたい」と話した。

日本リーグ時代から5年連続準優勝。プレーオフ決勝で敗れた相手は、いずれも同じトヨタグループの豊田合成ブルーファルコン名古屋だった。13日には、その最大のライバルとアウェーで対戦。吉野は「今日勝って、弾みがつきます」次戦を見据えて話した。新戦力の加入で強さを増した刈谷。「今年こそは優勝する」。刈谷市を盛り上げるために、渡部主将は6年ぶりのリーグ制覇を目指して言いきった。（荻島弘一）



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。