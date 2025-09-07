44歳イケメン芸人の「レアすぎる」姿に反響！ 「オン眉前髪可愛すぎ」「存在が癒し系」
お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずるが6日にインスタグラムを更新。ロケのオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】44歳イケメン芸人「レアすぎる」姿
河合が投稿したのは11月放送予定の『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』（テレビ東京ほか）のオフショット。複数公開されている写真には、Tシャツにオーバーオール姿の河合と出川の笑顔やスイカ柄のヘルメットを付けて原付にまたがる河合のソロショットが収められている。
投稿の中で河合は「炎天下の中ずっと原付に乗ってめちゃくちゃ焼けたし、汗びちゃびちゃでしたが、楽し過ぎて終始笑てました」とロケを振り返っている。
人気番組に出演した河合のオフショットに、ファンからは「ゆずるさんの原チャリ姿はレアすぎる」「オン眉前髪可愛すぎます」「ほんと自然体な存在が癒し系ですよね」「笑顔とオーバーオールが最高に似合ってます」などの声が集まっている。
■河井ゆずる（かわい ゆずる）
1980年11月28日生まれ。大阪府出身。2011年、NSC大阪校の後輩・稲田直樹とお笑いコンビ「アインシュタイン」を結成。2018年には第48回NHK上方漫才コンテストで優勝。2020年から活動拠点を東京へ移し、現在は『ラヴィット！』（TBS系）などの番組で活躍中。
引用：「河井ゆずる」インスタグラム（＠kawaiyuzuru）
【写真】44歳イケメン芸人「レアすぎる」姿
河合が投稿したのは11月放送予定の『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』（テレビ東京ほか）のオフショット。複数公開されている写真には、Tシャツにオーバーオール姿の河合と出川の笑顔やスイカ柄のヘルメットを付けて原付にまたがる河合のソロショットが収められている。
人気番組に出演した河合のオフショットに、ファンからは「ゆずるさんの原チャリ姿はレアすぎる」「オン眉前髪可愛すぎます」「ほんと自然体な存在が癒し系ですよね」「笑顔とオーバーオールが最高に似合ってます」などの声が集まっている。
■河井ゆずる（かわい ゆずる）
1980年11月28日生まれ。大阪府出身。2011年、NSC大阪校の後輩・稲田直樹とお笑いコンビ「アインシュタイン」を結成。2018年には第48回NHK上方漫才コンテストで優勝。2020年から活動拠点を東京へ移し、現在は『ラヴィット！』（TBS系）などの番組で活躍中。
引用：「河井ゆずる」インスタグラム（＠kawaiyuzuru）