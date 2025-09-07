CM曲「MOVE ON」フルサイズもついに！山下達郎、珠玉の3曲入りシングルCDを発売
シンガーソングライターの山下達郎が、シングルCD「オノマトペISLAND／MOVE ON」を11月5日にリリースすることが決定した。同作はダブルA面仕様で、CDとしてのシングル発売は約2年ぶりとなる。
1曲目に収録される「オノマトペISLAND」は、Netflixで配信中のストップモーション・アニメーション『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソード（第5話〜第8話）の主題歌。晴れやかな歌声とメロディが特徴で、心だけでなく耳をも癒すようなナンバーとなっている。配信限定でのリリースに続き、今回CDでの発売が決まった。
2曲目「MOVE ON」は、ダイハツ工業の軽乗用車『MOVE』のテレビCMソング。軽快で爽快感のあるポップナンバーで、CMでは15秒のバージョンがオンエアされていたが、このたびフルサイズ音源の完成にともない収録されることになった。CMでは、1980年代シティポップのジャケットで知られるイラストレーター・永井博による、トロピカルかつノスタルジックな世界観のビジュアルとともに使用されている。
3曲目には、2024年12月に公開された映画『グランメゾン・パリ』のチアリング・ソング「Sante」を収録。フランス語で“乾杯”を意味するこの楽曲は、「ミシュランガイド三つ星に挑む料理人たち」という映画の世界観に合わせて制作された、グルーヴ感に富んだダンサブルなナンバーとなっており、ファンから作品化を望む声が多く寄せられていた。
いずれも個別に発表された楽曲であり、それぞれが単独でも成立する魅力あふれる楽曲である。今回、それら3曲がひとつのシングルとしてまとめて収録され、CDパッケージとして発売されることになった。これら3曲に加えて、それぞれのカラオケ音源も収録され、全6曲入りとなる。
