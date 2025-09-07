シンガー・ソングライター山下達郎（72）の2年ぶりのシングルとして、ダブルA面シングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」が、11月5日にリリースされる。また、24年12月30日に公開され、興行収入（興収）40億円を突破した、木村拓哉（52）の主演映画「グランメゾン・パリ」（塚原あゆ子監督）のチアリング・ソング「Sante」（サンテ）を、カップリングとして3曲目に収録。それぞれが単曲でもシングルとなりえる強力な3曲が、まとめてコンパイルされた豪華シングルの発売となる。

1曲目に収録される「オノマトペISLAND」は現在、Netflixで独占配信中のポケモンの完全新作ストップモーション・アニメーション、「ポケモンコンシェルジュ」の新エピソード（5〜8話の全4話）の主題歌。晴れやかな歌声とメロディーが特徴の、心だけでなく耳をも癒やすようなハートウォーミングなナンバーで、既にダウンロード配信は行われているが、このたびCDの発売も決定した。

2曲目に収録される「MOVE ON」は現在、オンエア中のダイハツ工業の軽乗用車「MOVE（ムーヴ）」のテレビCMソング。軽快かつ爽快感を感じさせる、山下らしいポップ・ソングとなった。CMでは、80年代シティ・ポップのジャケットを数多く手がけてきた永井博氏のイラストのトロピカルかつノスタルジーな世界観ともに、新型「MOVE」のスタイリッシュなデザインと登場感を見事に表現する楽曲となった。CMでは15秒バージョンしか聴くことはできなかったが、ついにフルサイズが完成し、シングルへの収録が決定した。

3曲目の「Sante」は、19年10月期にTBS系で放送された連続ドラマ「グランメゾン東京」の5年ぶりの新作として、24年12月29日に同系で放送されたスペシャルドラマと合わせたプロジェクトとして世に放たれた映画のチアリング・ソング。木村演じるフランス料理のシェフ尾花夏樹が、鈴木京香（57）演じるスーシェフ（副料理長）早見倫子と本場・パリで、新店舗「グランメゾン・パリ」を立ち上げ、アジア人初のるミシュランガイド三つ星獲得に挑む物語の、世界観にマッチした、グルーヴ感あふれるダンサブルな最新型のタツローナンバー。「Sante」はフランス語で「乾杯」を意味し、料理のためなら妥協を一切許さない料理人たちへのリスペクトが感じられる楽曲となっている。ファンから作品化の要望が多かった楽曲だが、満を持してシングルへの収録が決定した。

3曲それぞれのカラオケ音源も収録され、トータル6曲入りとなる。

※「Sante」の「e」はアキュートアクセント付き