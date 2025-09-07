寝ている赤ちゃんに興味津々なワンコたち。思った以上に近づいて様子をうかがう愛らしい姿に反響が集まっています。話題の投稿は、記事執筆時点で3.1万回再生を突破し「賢くて優しい」「思いっきりクンクンしてますね！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが寝ているベッドに近付く2匹の犬→気になって仕方なく…可愛いが大渋滞している光景】

赤ちゃんが気になる！2匹のワンコ

TikTokアカウント「kotsubell2」の投稿主さんの愛犬は、ビーグルの「小鉄」くんと「ベル」ちゃんです。2匹が暮らすお家では最近、小さな赤ちゃんが家族に加わったそう。

小鉄くんもベルちゃんも赤ちゃんのことが気になって仕方のない様子。ハイローチェアにいる赤ちゃんをクンクンし、お顔が埋まりそうなほど覗き込んでいたとか。新しく家族の仲間入りをした赤ちゃんに興味を持ち、その存在を理解しようとしているのでしょうか…！？

クンクン…興味津々♪

とくにベルちゃんの興味の示し方は顕著で、赤ちゃんの足元から順に匂いを嗅いでいる様子。途中、赤ちゃんが動いたのかビクッと驚く場面も。

たくさんの犬種の中でも特に鼻が利くといわれているビーグル犬。もしかすると、赤ちゃんの匂いを『優しいニオイ』と感じ、心を開いて受け入れているのかもしれませんね。

小鉄くんとベルちゃん、そして赤ちゃんの可愛いが大渋滞する微笑ましい光景は、多くの人に笑顔を届けたのでした。

この投稿にホッコリした人は多いようで「賢くて優しいですね」「﻿うちのビーグルも娘が泣くと心配してました」などのコメントが寄せられています。投稿主さんも『夜に泣くと絶対に部屋の前まで来てくれます』とつづっています。本当に優しくて胸が温かくなりますね。

仲良しな兄妹ワンコ

別投稿には、小鉄くんとベルちゃんの仲睦まじい様子が紹介されています。小鉄くんがおもちゃで遊んでいると『なになに？』と気になっているベルちゃん。

一緒に遊びたいのか、小鉄くんのお腹の間からひょっこりとお顔を覗かせていたとか。年齢も数ヶ月しか変わらない2匹は、まるで本当の兄妹のよう…！無邪気で天真爛漫な小鉄くんとベルちゃん、小さな赤ちゃんも加わってより賑やかになりそうですね♡

TikTokアカウント「kotsubell2」には、2匹の愉快な日常が紹介されていますよ。ぜひ遊びにいってみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「kotsubell2」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております