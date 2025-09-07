山本美月、子供と大阪・関西万博へ 満喫ショット公開「なかなかレベル高い初2人旅」
【モデルプレス＝2025/09/07】女優の山本美月が7日、自身のInstagramを更新。子供と大阪・関西万博を訪れたことを明かした。
【写真】山本美月、子供との初2人旅思い出ショット
山本は「先日ついに万博へ。現地で友達とも合流したけど、なんと基本的に子とふたり」と報告。「なかなかレベル高い初2人旅だったけど、私と子は最初にミャクミャク様のくじ引きで2等を当てられたので、満足でした！笑 ミャクミャク焼きも食べたし」と旅の思い出を振り返った。
また「のんびり大屋根リングの下で休憩する時間が圧倒的に多かったけど、そんな過ごし方も良いなぁと。結果、また行きたいって思うくらいに楽しかった」と明かし、旅の思い出写真を多数アップした。
この投稿に、SNS上では「楽しそう」「可愛すぎ」「素敵な夏の思い出」などの声が寄せられている。
山本は、2020年に俳優の瀬戸康史と結婚。2023年に第1子出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
