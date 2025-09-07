◇パ・リーグ オリックス―日本ハム（2025年9月7日 京セラD）

今季初先発に臨んだオリックス・山下舜平大投手（23）は、5回3安打2失点で降板。24年9月4日西武戦以来、368日ぶり白星はならずも、毎回の11三振を奪うなど能力の一端を示した。

初回から2回1死まで4者連続で空振り三振を奪う圧巻の立ち上がり。だが、2回2死から2者連続四球を与えると、8番・田宮に155キロ直球を左前適時打されて先制点を失う。

それでも、最速157キロの直球に変化量の多いカーブ、フォークで相手打線を制圧。4回は2死から再び2死連続四球を与えるも、先制適時打を浴びていた田宮を154キロで空振り三振に仕留めて切り抜けた。

5回2死から清宮幸に直球を仕留められ、右翼へソロを被弾。球数が91球に達したこの回限りで、降板となった。

山下は「まずは1軍のマウンドに戻ってこれたことというのはよかったと思います」と笑顔。「球数が多くなってしまったことは反省点ですが、自分の中で納得できる良いボールも、悪いボールもあったので、そういったところはしっかりと修正していけるようにしていきたいです」と今後に向けての課題を口にした。

腰のコンディション不良により、3月7日のオープン戦・巨人戦を最後に戦列を離脱。7月8日の2軍育成試合で実戦復帰し、ウエスタン・リーグでは7試合に登板して2勝2敗、防御率3・15を記録していた。