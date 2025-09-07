300キロ超の巨大クロマグロを釣り上げたことで話題になった、タレントの片原恵麻さんが自身のインスタグラムを更新。イカ釣りに挑戦したことを報告しました。



【写真を見る】【 片原恵麻 】 「久々のイカ釣りは、乗った時のズドンがやっぱりたまらなく最高でした」 先日は「３００キロ超」の巨大クロマグロを釣り上げ、話題に





片原さんは、「エサを使ったイカメタル、初めて」「マルキユーのくわせキビナゴ使ったよ〜！！」と投稿。

片原さんは「この日は超チャレンジ企画だったから釣れて一安心、一安心どころか超ホッッッな日でした」と喜びを表現。





「久々のイカ釣りは、乗った時のズドンがやっぱりたまらなく最高でした」とコメントしており、イカが釣れた際の感触を楽しんだ様子がうかがえます。





投稿された写真では、夜の船上で片原さんが釣り上げた赤いイカを手に満面の笑顔を見せています。頭にはサングラスを乗せたキャップを被り、黒い長袖シャツを着用。船のデッキには釣り竿やバケツなどの釣り道具が並べられ、ライトに照らされた夜の海での釣行が印象的に捉えられています。

この投稿に、「美味しそうなイカが釣れたね」「エサ釣りのイカメタル初めて見ました」「ナイス笑顔」「いい型のイカが釣れましたね 最高ですね」などの声が寄せられています。







【 片原恵麻さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

1997年9月8日生まれ。O型。157cm。

神奈川県横浜市出身。米・カリフォルニア、豪・キャンベラ、兵庫県神戸市で幼少期を過ごす。鴎友学園女子中学校・高等学校を経て、慶應義塾大学 文学部 英米文学専攻を卒業。







2018年、ミス慶應コンテスト2018ファイナリストとなり「Heather Diary賞」を受賞。これをきっかけにタレント・モデル活動を開始。"ゲラ"キャラで愛され、バラエティ、ドラマ出演やモデルとしても活躍。







2022年、釣りフェスティバル2022"第13代アングラーズアイドル"においてファイナリストに選出。同年7月には「Go!Go!九ちゃんフィッシング」のスポンサーである株式会社マルキユーのブランドアンバサダーに任命され、現在に至る。







趣味は釣り・キャンプ・ゴルフ・サウナなどのアウトドア、野球観戦、読書。

釣り好きが高じ、2021年には小型船舶操縦免許2級を取得し、愛車を釣り・キャンプ仕様にカスタマイズするほどアウトドアに熱を入れている。

【担当:芸能情報ステーション】