ファン必見♪COJI-COJI×FREAK’S STORE最新ラインナップ

大人気キャラクター「COJI-COJI」と「FREAK’S STORE」のスペシャルコラボレーション第2弾が登場！今回は原作の名シーンを落とし込んだロンTから、館内着をイメージしたルームウェア、ギフトにぴったりな小物まで豊富なラインナップが揃いました。大人も日常に取り入れやすいデザインが多く、ファンはもちろん、カジュアルに楽しみたい人にもおすすめです♡

名シーンを楽しめるTシャツコレクション



あざらしヶ丘プリントロンT

「あざらしヶ丘プリントロンT」（\5,995 tax in）は第1話扉絵をモノトーンで仕上げた大人仕様。

「星空コミックプリントロンT」（\5,995 tax in）はコジコジが両親に手紙を書くシーンを大胆にプリント。サイズ展開もMとXLがあり、ユニセックスで着こなせます。

普段使いにも特別な1枚にもぴったりなアイテムです。

リラックスタイムに寄り添うルームウェア



KANNAIGI×COJI-COJI裏毛L/S

館内着をイメージした「KANNAIGI×COJI-COJI裏毛L/S」（\7,700 tax in）はサウナ後に心地よく着られるセットアップ。

KANNAIGI×COJI-COJIフリースL/S

寒い季節には「KANNAIGI×COJI-COJIフリースL/S」（\7,700 tax in）もおすすめです。

半袖ルームウェアセット

さらに、オリジナルのペイズリー柄を採用した「半袖ルームウェアセット」（\7,997 tax in）は、おうち時間をおしゃれに演出してくれます♪

ギフトにもぴったりな小物たち



サウベニア×COJI-COJIタオルセット

「サウベニア×COJI-COJIタオルセット」（\3,993 tax in）はメッシュバッグ付きで実用性◎。

アクリルキーホルダー

刺繍デニムポーチ

巾着ポーチ

「アクリルキーホルダー」（\2,090 tax in）はラグランTシャツ姿のコジコジが可愛らしく、「刺繍デニムポーチ」（\4,400 tax in）や顔型デザインの「巾着ポーチ」（\4,400 tax in）は小物収納に重宝します。

持ち歩くだけで気分が上がるアイテム揃いです。

COJI-COJIの世界観を日常に♡



「FREAK’S STORE」と「COJI-COJI」のコラボ第2弾は、名場面を切り取ったアパレルから、リラックスウェア、小物までバリエーション豊か。

おしゃれな大人も楽しめる工夫が詰まっており、普段の生活に遊び心をプラスしてくれます。お気に入りの1点を見つけて、COJI-COJIの世界を日常に取り入れてみてはいかがでしょうか♪