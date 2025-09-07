ファン必見♪COJI-COJI×FREAK’S STORE最新ラインナップ
大人気キャラクター「COJI-COJI」と「FREAK’S STORE」のスペシャルコラボレーション第2弾が登場！今回は原作の名シーンを落とし込んだロンTから、館内着をイメージしたルームウェア、ギフトにぴったりな小物まで豊富なラインナップが揃いました。大人も日常に取り入れやすいデザインが多く、ファンはもちろん、カジュアルに楽しみたい人にもおすすめです♡
名シーンを楽しめるTシャツコレクション
あざらしヶ丘プリントロンT
「あざらしヶ丘プリントロンT」（\5,995 tax in）は第1話扉絵をモノトーンで仕上げた大人仕様。
「星空コミックプリントロンT」（\5,995 tax in）はコジコジが両親に手紙を書くシーンを大胆にプリント。サイズ展開もMとXLがあり、ユニセックスで着こなせます。
普段使いにも特別な1枚にもぴったりなアイテムです。
リラックスタイムに寄り添うルームウェア
KANNAIGI×COJI-COJI裏毛L/S
館内着をイメージした「KANNAIGI×COJI-COJI裏毛L/S」（\7,700 tax in）はサウナ後に心地よく着られるセットアップ。
KANNAIGI×COJI-COJIフリースL/S
寒い季節には「KANNAIGI×COJI-COJIフリースL/S」（\7,700 tax in）もおすすめです。
半袖ルームウェアセット
さらに、オリジナルのペイズリー柄を採用した「半袖ルームウェアセット」（\7,997 tax in）は、おうち時間をおしゃれに演出してくれます♪
ギフトにもぴったりな小物たち
サウベニア×COJI-COJIタオルセット
「サウベニア×COJI-COJIタオルセット」（\3,993 tax in）はメッシュバッグ付きで実用性◎。
アクリルキーホルダー
刺繍デニムポーチ
巾着ポーチ
「アクリルキーホルダー」（\2,090 tax in）はラグランTシャツ姿のコジコジが可愛らしく、「刺繍デニムポーチ」（\4,400 tax in）や顔型デザインの「巾着ポーチ」（\4,400 tax in）は小物収納に重宝します。
持ち歩くだけで気分が上がるアイテム揃いです。
COJI-COJIの世界観を日常に♡
「FREAK’S STORE」と「COJI-COJI」のコラボ第2弾は、名場面を切り取ったアパレルから、リラックスウェア、小物までバリエーション豊か。
おしゃれな大人も楽しめる工夫が詰まっており、普段の生活に遊び心をプラスしてくれます。お気に入りの1点を見つけて、COJI-COJIの世界を日常に取り入れてみてはいかがでしょうか♪