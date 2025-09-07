¡Ö¥á¥¥·¥³¤Ï¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¿¹ÊÝJÁê¼ê¤ËÂç¶ìÀï¡Ä¥á¥¥·¥³¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤òÄÉµÚ
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£¹·î£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç·ãÆÍ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤«¤º¡¢£°¡Ý£°¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀºÅÙ¤ò·ç¤¡¢£±ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆâÍÆ¤È·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¥á¥¥·¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMARCA AMERICA¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¥·¥³¤Ï¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¥Þ¥É¥ê¡¼µé¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢ÆñÅ¨¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡ÖËÌÊÆ¡¢ÃæÊÆ¡¢¥«¥ê¥Ö³¤½ô¹ñ¤è¤ê¤â¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤È£°¡Ý£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬ÏªÄè¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ä¥ì¥¬¥Í¥¹¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ê¤É¤Ç¤â»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤¿66ºÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥®¡¼¥ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Î¤³¤ÎÉÔ¿¶¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¢Èà¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¾å¼ê¤¯¾è¤êÀÚ¤ë½Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤Ï¥ì¥¬¥Í¥¹¤ä¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡³«ºÅ¹ñ¤Î£±¤Ä¤È¤·¤ÆËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤à¥á¥¥·¥³¤Ï¤³¤Î¸å¡¢£·Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ò£²¡Ý£°¤ÇÇË¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
