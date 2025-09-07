韓国はアメリカに２−０、日本はメキシコと０−０。両国の現状をどう思う？ 森保監督が回答「今日の試合の勝利を目ざしつつ…」
森保一監督が率いる日本代表は、９月にアメリカ遠征を実施。現地６日にメキシコ代表と対戦し、０−０のスコアレスドローに終わった。
同日に韓国代表はアメリカと相まみえ、２−０で快勝した。メキシコ戦の試合後の会見で、両国の現状について問われた森保監督は、「アメリカ対韓国の試合は見ていないので、何とも言えませんが」とし、こう続ける。
「両国とも今日の試合の勝利を目ざしつつも、来年のワールドカップ本大会でどれだけチームを仕上げられるかということを考えて、選手起用があったり、戦術的なことも実践していたと思っています」
韓国も同時期にアメリカに遠征し、アメリカ戦の次は、日本が引き分けたメキシコと戦う。日本の次戦の相手はアメリカだ。アジアを代表する２か国が、北中米ワールドカップの開催国と激突。来夏の本番に向け、それぞれが貴重な経験を積むことになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
