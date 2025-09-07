歌手の和田アキ子（75）が7日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。現在若者の間ではやっている言葉を明かす場面があった。

番組ではこの日も学歴詐称が指摘された静岡県伊東市の田久保真紀市長について取り上げた。同市議会は1日、学歴詐称を指摘されている田久保氏に対する不信任決議を全会一致で可決した。田久保氏は地方自治法に基づき、10日以内に辞職か失職、議会解散を選ぶ必要があるが、本会議後、記者団に「持ち帰って中身を検討したい」と述べるにとどめた。

市議会は、田久保氏が学歴問題を調査する特別委員会（百条委員会）への出席を拒んだことなどに関し、地方自治法違反容疑で伊東署に刑事告発した。即日受理されたと伝えた。

和田は「今ネットでちょこっと見たら、私が見た時は若者の間で“たくぼってる”って言葉がはやってて」と発言。意味を聞かれると「うそをつき通す」と明かし、「若いやつはなんでも考えるなと思って。凄いなと思ったけど」とコメント。

それでも「ずっとだって職員の人も止まったまんまだし」と市政に影響を及ぼしていることに言及し、「早くやっぱり」と心配した。