女子プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が30日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（土曜深夜1・25）に“紙ゲスト”として出演。「きょうだいが多いあるある」について明かした。

ゲストは出演せず、アンケートの回答をもとに同コンビが2人でトークをする番組。今回の“紙ゲスト”である本田さんに番組から「ご兄弟が多い本田家ですが、『兄弟が多いあるある』を3つ教えてください」という質問が投げかけられた。

5人きょうだいという本田家。本田さんは「冷蔵庫のデザート類は未だに大きく名前が書かれています」「小さい頃、両親にピッタリ着いていかないと迷子になったことに気付いてもらうことすら時間がかかっていたため、“あ！迷子になった！”と思うと自ら自分の特長と迷子になりました報告をお店のスタッフさんに話しかけにいっていました」と回答。

本田さんの回答に、お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の3児の父でもある大竹一樹は「俺も3人連れて行くときあるじゃないですか、出るときの駐車場とかで写真撮る。(子供たちが)どんな格好か分かるように今日はこの格好ですっていうのを撮っておかないと」と明かし、相方・三村マサカズからは「俺よく泊まっているホテルの『616』みたいなの写真撮ります。キーに何も書いていないから何号室だっけ？ってよくなるじゃん、あれ意外とやらないとヤバいんだよな」と声が上がった。