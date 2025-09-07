LDH史上最大規模のオーディション「iCON Z 〜Ｄｒｅａｍｓ Ｆｏｒ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ〜」から誕生した10人組ダンス&ボーカルグループ・THE JET BOY BANGERZが、初のアーティストブック「THE JET BOY BANGERZ OFFICIAL ARTIST BOOK UNLOCK」(宝島社)の発売記念イベントを行いました。



【写真を見る】【 THE JET BOY BANGERZ 】 “ 生みの親 “ EXILE AKIRAからのサプライズメッセージに感激 初アーティストブック発売 「この3年間のことが全部入ってる」



アーティストブックを手にしたYUHIさんは、“嬉しい気持ちでいっぱいです。たくさんのファンの手元に届いて、感想も評判がいいと言いますか、褒めてもらえるのも嬉しいですし、今回「UNLOCK」というテーマで、僕たち10人の魅力や個性を開放するという意味を込めたんですけど、その通り自分たちの全てが詰まった一冊が完成したと思うので、「宝物」です“と発売を喜びました。

アーティストブックには、撮り下ろしのグループカットに加え、各メンバーが自らテーマを決めて演出したセルフプロデュースのソロページ、全45組の組み合わせを収めた貴重なペアショット、さらにソロやグループのインタビューも収録。





お気に入りのページとしてTAKIさんは、“「TJBBまるわかり分布図」、これを見ていただいたらメンバー1人1人がこういう性格だと一目で分かるので、「TJBBの辞書」じゃないですけど面白いです。僕たちの性格が詰まった1ページになってると思います“と紹介。

さらに表紙もこだわって撮影したといい、YUHIさんは“僕たちが結成して約3年になるんですけど、3年前とは違うビジュアルになったと言いますか、それぞれ顔で見える成長が感じられると思うので、全てがこのビジュアルに出てるのかなと思います“とアピールしました。





そのYUHIさんは、撮影に向けて“3日間塩抜きしました“と明かし、“でも、前日にたまたま海のロケがあって死にかけたっていう…。塩水がぶ飲みしました“と苦笑い。KOTAさんも“この期間、メンバー全員で食事制限したということがあって、特に僕は絞るまでに時間がかかったので、ジャンクフードや脂ものを一切取らないようにしてたんですけど、僕の撮影のコンセプトがハンバーガーだったので、どれだけ食べないようにするかが大変で。でも結果的に食べちゃったんですけど、耐えるのが大変でした。今まで感じたことないくらいハンバーガーがおいしかったです“と明かして笑わせました。

またHINATAさんは、“僕たちもこの本をいただくまで知らなかったんですけど、サプライズで本の後ろの方に僕たちの「生みの親」である(EXILE) AKIRAさんからメッセージをいただいて。1人1人へのメッセージがすごく嬉しくて。AKIRAさん、ありがとうございます“と感謝。

NOSUKEさんは、“この3年間のことが、この「UNLOCK」に全部入っているというか。僕たちのことをオーディションから応援してくださってるファンの方々が見ても懐かしいと思える一冊になっているし、僕たちのことを最近知った方々も、こんなことあったんだと見られるので、この3年間が一冊にまとめられていて、年表もあるので、これをぜひ見てください“と力を込めてPRしていました。



【担当：芸能情報ステーション】