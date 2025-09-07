¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤Î°ì·³¾º³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¡¼·¯¤â¸õÊä¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤¬£·Æü¤ËÅê¼ê¿Ø¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£°ì·³¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¸õÊä¤Î£±¿Í¤È¤·¤ÆÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°Æü£¶Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£²²ó£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï°æ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¡Ø¼«Ê¬¤ÎÊý¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ù¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í²ÝÂê¤È¤«¤â¡ÊÅÁ¤¨¤¿¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡Ö¥Þ¡¼·¯¡ÊÅÄÃæ¾Âç¡Ë¤âÀÖÀ±¡ÊÍ¥»Ö¡Ë¤âÀÐÀî¡ÊÃ£Ìé¡Ë¤â¸õÊä¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤¤Ã¤È¤Í¡×¤È°ì·³¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ëÅÄÃæ¾¤Ï¡¢º£µ¨¤Ï£·»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£²¾¡£²ÇÔ¡£Æó·³Àï¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨£³¡¦£±£·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê£³Æü¡¢£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¤Ï£µ²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£·¬ÅÄ¿¿À¡Æó·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤ÎÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¡ÖÈó¾ï¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢°ì·³¤Ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ë¡Ö¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢£·ÀïÌ¤¾¡Íø¤¬Â³¤Æó·³¹ß³Ê¤·¤¿ÀÖÀ±¤Ï¡¢£²Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç£¸Æü¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¡££³²ó£²°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤ÇºÇÂ®¤Ï£±£´£·¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿ØÆþ¤ìÂØ¤¨¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤¬Â³¤¯¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ£±£±¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£