¡ÚÂîµå¡ÛÊ¿ÌîÈþ±§¤¬»ÖÅÄÀéÍÛ¤ÈÇµÌÚºä£´£¶¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´ÑÀï¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¤È´¶ÁÛ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡×
¡¡Âîµå½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤Èà¿ä¤·á¤ò´®Ç½¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤ËÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´ÑÀï¡£Ê¿Ìî¤Ï»ÖÅÄ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Á¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÈÇµÌÚºä£´£¶¤µ¤ó¤Î£Ì£É£Ö£Å¤Ø¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¤È´¶ÁÛ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤â¤ª²Ö¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÇµÌÚºä£´£¶¤µ¤ó¤Î£Ì£É£Ö£Å¤Øµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Å¤Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤ËÇµÌÚºä£´£¶¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¡Ö£Ì£É£Ö£Å¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤´°§»¢¤È¤ª¼Ì¿¿¤Þ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä£´£¶¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä¤Î»í¤ÏÀÎ¤«¤é²¿ÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤â¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤ò¸þ¤¯¤ÊÀµÌÌ¤ò¸«¤í¡ª¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡ÖÇµÌÚºä¤Î³§¤«¤é¤·¤¿¤éÈþ±§¤Á¤ã¤ó¡¢ÀéÍÛ¤Á¤ã¤ó¤âÂç¥¹¥¿¡¼¤À¤«¤é°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÇµÌÚºä£´£¶¤Î²Î¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ÈÍ¾·×¤ËÎ¾Êý±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤ªÆó¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£