全日本プロレスは７日、長尾一大心（ながお・たいしん）選手が亡くなったことを発表した。２１歳だった。

長尾選手は５月３１日に巡業バスとの事故で腹部が圧迫されたことによる外傷性ショックで神奈川県内の病院へ救急搬送された。集中治療室で懸命な治療を行っていたがこの日、亡くなった。

全日本は死因について「遺体を警察にお預けし調査を進めておりますので分かり次第ご報告致します」と明かし「突然のことで、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。あわせて、長尾一大心選手へのこれまでの皆様のご支援、ご声援に感謝申し上げますと共に、謹んでご通知申し上げます。長尾一大心選手のご冥福を深くお祈り申し上げます。今後につきましてはご両親と相談の上、お知らせ致します」と発表した。

全日本の非常勤取締役を務める諏訪魔は、自身の「Ｘ」で「長尾一大心選手、非常に残念ですがお亡くなりになってしまいました。長尾選手、ご冥福をお祈りいたします」と追悼した。

長尾選手は、２００３年９月１３日、北海道釧路市生まれの２１歳。小中学校ではアイスホッケー、高校では柔道を経験した。２０２３年１２月に東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧで行われた公開入門テストに合格し２４年４月１日に入門。同年１０月２２日に後楽園ホールでの井上凌戦でデビューした。身長１６４センチ、体重７５キロの小柄な体格も得意技のドロップキックを武器にした闘志あふれるファイトで将来が期待されていた。全日本プロレスによると現時点で葬儀・告別式の日取りは未定という。