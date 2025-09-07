俳優・向井理（４３）の姿にネットはくぎ付けになった。

７日放送の日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ」（日曜・午後０時４５分）にゲスト出演。ＭＣの「ＥＸＩＴ」兼近と俳優・満島真之介とともに山梨県富士吉田市を訪れ、グルメとドライブ旅を楽しんだ。

チェック柄のシャツにワイドパンツのカジュアルコーデ。番組を見たネットは「ちょっと向井理がかっこよすぎる」「美しさも声の良さも話し方の穏やかさも変わらない」「ＴＶ付けたら向井理さんが出ていてずっと観ていられるなこのイケメン…笑」「向井理さん バラエティ出てる。４３歳だってー。見た目が変わらないのスゴい」「かっこよすぎんか」「変わらないね〜相変わらず爽（さわ）やかイケメン」とほれぼれ。

また「メシドラの向井理、異次元だな…顔ちっちゃ！」「シャツインしてるから余計にスタイルエグい。なんだあの腰の位置」「改めて思う 向井理スタイル良すぎ」「向井理のスタイルが良すぎる！ワイドパンツ履いてるけど半分以上が脚？９頭身？１０頭身？」と体型に改めて驚がくした。

４３歳になった今でも昔と変わらないビジュアル。「今年４３歳とか見えん。あと顔が恐ろしく小さい」「４３歳でこんな変わらずイケメンなの…」「今年４３歳らしく１５下のワイよりよっぽど若々しくて草って思ってたら同い年の頃の映像出てきてあまりの爆イケに変な声出たわ」「４３なんて嘘やろ…」「向井理が４３歳…まじかよ」と年齢に驚く声が殺到した。