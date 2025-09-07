◇MLB アスレチックス17-4 エンゼルス(日本時間7日、エンゼル・スタジアム)

エンゼルスの菊池雄星投手が日本時間7日、本拠地でのアスレチックス戦に先発。7勝目を目指すも、今季最短タイとなる2回7失点で降板しました。

日本時間2日の前回登板では、古巣のアストロズに5回2/3で8安打を浴びて5点を失い、10敗目を喫した菊池投手。

この日は初回、先頭打者のシェイ・ランゲリアーズ選手に対してフルカウントからスライダーで空振り三振を奪い、日本人4人目となるメジャー通算1000奪三振を達成。その後簡単に2アウト目を奪ったものの、2者連続四球と安打で満塁のピンチを迎えます。ここで6番タイラー・ソダーストロム選手にレフト奥へフライを打たれると、レフトのテーラー・ウォード選手が一度は捕球体勢に入るも目測を誤り、捕球できず。走者一掃の2塁打となり、菊池投手は初回に3点を失います。

続く2回も、2アウトから連続で2塁打を浴びて1点を献上した菊池投手。続く打者に四球を与えて2アウト1、2塁のピンチを迎えると、4番コルビー・トーマス選手に初球の93.4マイル(約150キロ)の直球を左中間スタンドへ運ばれ、3ランを被弾します。この回4点を失った菊池投手は3回のマウンドへは上がらず、2回61球を投げて被安打6、奪三振1、与四死球4、7失点で降板となりました。

7失点は日本時間8月27日のレンジャーズ戦での6失点を上回る今季ワースト。日本時間8月10日のタイガース戦以来勝利がなく、27日の試合から3戦連続で5失点以上と苦しい投球が続いています。