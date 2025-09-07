◇国際親善試合 日本0―0メキシコ（2025年9月6日 米カリフォルニア州オークランド）

サッカー日本代表（FIFAランク17位）は6日（日本時間7日）、米カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表（同13位）との親善試合に臨み、0―0で引き分けた。日本サッカー協会の宮本恒靖会長が会場で報道陣の取材に応じ、試合を総括した。

対メキシコの通算対戦成績は日本の1勝4敗。日本は2000年2月のカールスバーグ杯、05年6月のコンフェデ杯、13年6月コンフェデ杯、20年11月の親善試合と4連敗中。今回は1996年5月29日のキリンカップ以来29年ぶりの勝利を目指した。

宮本会長は試合終了間際にFW上田綺世がDFモンテスに倒され、日本の選手たちがレッドカードを主張して主審に詰め寄ったシーンに言及。当初はモンテスにはイエローカードが提示されたが、VARを経てレッドカードに判定が変わった。宮本会長は「W杯で勝ち進んだ時に、ベスト16か8のような試合の中身というか。そんなリズムというかインテンシティー（強度）かなと思って途中から見ていた」と本番さながらの緊迫感を味わったとし「そういう意味では、選手たちも最後にレッドだと（主審に）詰め寄るところは、選手たちもそういうマインドでいたのかなと思います」と振り返っていた。