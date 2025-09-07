◇国際親善試合 日本 0―0 メキシコ（2025年9月6日 米カリフォルニア州オークランド）

サッカー日本代表（FIFAランク17位）は来年のW杯北中米大会出場権獲得後初の国際親善試合でメキシコ（同13位）とスコアレスドローに終わった。

左ウイングバックで先発したMF三笘薫（ブライトン）は前半から積極的にドリブルで仕掛けたが、得点にはつながらなかった。「最後のところはやっぱり決めきれるかどうかでチームの勝利も変わってくる。ああいうところの精度を上げたい」。好機での決定力を反省した。

試合終了を告げるホイッスルが鳴ると、スコアレスドローが不満だったとみられるメキシコサポーターからブーイングが飛び交った。「真意は分からないけど、ゴールも生まれないところで、そういうところの反応もあると思う」と振り返った。

次戦は中2日で米国戦（米オハイオ州コロンバス）に臨む。移動と時差を含めた過密日程は来年の本大会へ貴重なシミュレーションとなる。「時差もあってなかなか難しいけど、これを全員が戦える準備をしていけばW杯に生きる。今日の反省をして、時間は短いけどまた次に生かしたい」と見据えた。