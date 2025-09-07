桃井かおり、前日の残り物を使った手料理を披露「なんて華麗なる転身」「絶対美味しくなりますね」
俳優の桃井かおり（74）が7日、自身のインスタグラムを更新。残り物の料理で作った“手料理”を披露した。
【写真】「華麗なる転身」前日の残り物を使った手料理を披露した桃井かおり
ひとつ前の投稿で「本日ビーフンのはずがまた春雨だったようで、チャプチェになったよう」と、庭のパクチーをたっぷり使った手作りのチャプチェを披露していた桃井。
この日の投稿では、「春巻き作りました。そう昨日のビーフン風があまりに美味！食べ残すのはあまりに残念!!っことで」と、チャプチェの残りを使った、アレンジ春巻きの写真をアップ。カラッときつね色に揚がった春巻きが、きれいに並べらている。
この投稿には「とっても美味しそう」「さっすが」「イイ色〜」「これは絶対美味しくなりますね〜」「なんて華麗なる転身」「春雨の春巻きなるアレンジな逸品だ！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「華麗なる転身」前日の残り物を使った手料理を披露した桃井かおり
ひとつ前の投稿で「本日ビーフンのはずがまた春雨だったようで、チャプチェになったよう」と、庭のパクチーをたっぷり使った手作りのチャプチェを披露していた桃井。
この日の投稿では、「春巻き作りました。そう昨日のビーフン風があまりに美味！食べ残すのはあまりに残念!!っことで」と、チャプチェの残りを使った、アレンジ春巻きの写真をアップ。カラッときつね色に揚がった春巻きが、きれいに並べらている。
この投稿には「とっても美味しそう」「さっすが」「イイ色〜」「これは絶対美味しくなりますね〜」「なんて華麗なる転身」「春雨の春巻きなるアレンジな逸品だ！」などのコメントが寄せられている。