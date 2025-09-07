全日本プロレスは７日、所属のプロレスラー、長尾一大心（ながお・たいしん）さんが同日に入院先の病院で死去したことを発表した。２１歳だった。長尾さんは５月３１日に巡業バスとの接触事故に遭い、腹部圧迫による外傷性ショックのため、集中治療室で治療を続けていた。全日本は「死因に関しましては、遺体を警察にお預けし調査を進めておりますので分かり次第ご報告致します。突然のことで、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と報告した。

長尾さんは２０２３年１２月に入門し、昨年１０月にプロレスラーとしてデビュー。出場予定だった今年６月１日の仙台大会を欠場していたが、後に巡業バスとの接触事故での腹部圧迫による外傷性ショックで治療中だということが明らかになり、「予断を許さない状況の中、治療を続けております」と説明。鈴木秀樹（４５）らレスラー仲間も病院を見舞うなど回復を願っていたが、帰らぬ人となった。

全日本は訃報に接し、「長尾一大心選手へのこれまでの皆様のご支援、ご声援に感謝申し上げますと共に、謹んでご通知申し上げます。長尾一大心選手のご冥福を深くお祈り申し上げます。今後につきましてはご両親と相談の上、お知らせ致します」と報告した。