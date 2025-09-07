徳島ガンバロウズが2025－26シーズンのチームテーマとキャプテン体制を発表

徳島ガンバロウズは9月6日、2025－26シーズンのチームテーマとキャプテン体制を発表した。今シーズンのテーマは「Whirlpool Rising（さらに力強い渦潮へ）」。渦潮のように小さな力を結集させ、最終的に大きなうねりを生み出す姿勢を示している。「Step by Step, Stronger Together（着実に、一歩ずつ。ともに強く）」という標語も掲げ、選手とクラブが一体となって目標に挑む決意を表明した。

キャプテンにはハンター・コートが就任した。コートは「キャプテンに任命していただきとても光栄です。HCのもと、副キャプテンのドーソン、中務と共に、そして全員がそれぞれの持ち味やリーダーシップを発揮してチームを引っ張れるように、一年を通して全力で戦っていきたいです」とコメントした。

副キャプテンはテイブリオン・ドーソンが務める。ドーソンは「まず、徳島に戻ってこられてとてもうれしいです。今シーズンで3年目になりますが、この街やみなさんとのつながりをより一層感じています。副キャプテンに任命していただき感謝していますし、クラブとファンの皆さんのためにベストを尽くします」と意気込みを語った。

また、今シーズンからは新たに「オフコートキャプテン」を設け、中務敏宏が任命された。中務は「今シーズンからオフコートキャプテンを務めさせていただくことになりました。コート内外で模範となる行動を心がけ、選手がプレーに集中できる環境を整えていきたいと思います。困ったことがあれば気軽に相談してもらえる存在になれるよう努めます」と話した。

クラブはキャプテン制について「選手が互いにサポートし合い、競技面と生活面の両方で安心して過ごせる体制を整える」と説明。徳島は今シーズン、B3リーグでの優勝とB2昇格を見据え、新たなリーダー陣とともに戦っていく。