├森保Jメキシコ戦スタメン発表!! 三笘、久保らベストメンバー起用で遠藤、鎌田ダブルボランチに

【国際親善試合】(オークランド)日本 0-0(前半0-0)メキシコ<退場>[メ]セサル・モンテス(90分+2)<警告>[日]渡辺剛(75分)[メ]マルセル・ルイス(65分)主審:ルビエル・バスケス副審:キャメロン・ブランシャード、ローガン・ブラウン

├アギーレ監督率いるメキシコは上田の元同僚FWがベンチスタート!! 4-3-3のゴールド杯優勝布陣で日本戦へ

├北中米覇者・メキシコにスコアレスドローの森保監督「非常にチームとしても良い強化試合ができた」

├日本代表MF三笘薫は「修正したい」を繰り返す…決定力を反省「最後に決め切らないと意味がない」

├南野拓実は一定の手応えも枠外ボレーシュートを反省「最低限枠を捉えないといけないシチュエーションだった」

├MF遠藤航「決め切れれば理想的」…FIFAランク上位メキシコ相手に体現した「目指しているサッカー」に手応え

└みんなで採点!! メキシコとスコアレスドローの森保J、最も評価が高かったのは…