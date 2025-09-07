みんなで採点!! メキシコとスコアレスドローの森保J、最も評価が高かったのは…
[9.7 国際親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]
日本代表は7日、国際親善試合でメキシコ代表と対戦し、0-0で引き分けた。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、好セーブでチームを救ったGK鈴木彩艶で『7.26』。2位はMF久保建英で『7.07』、3位はMF鎌田大地で『6.94』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
▼先発
GK 1 鈴木彩艶 7.26
DF 4 板倉滉 5.29
DF 3 渡辺剛 5.41
DF 22 瀬古歩夢 6.65
MF 6 遠藤航 6.32
MF 8 南野拓実 6.60
MF 15 鎌田大地 6.94
MF 7 三笘薫 6.46
MF 10 堂安律 4.93
MF 20 久保建英 7.07
FW 9 上田綺世 6.68
▼途中出場
DF 16 関根大輝 6.61
FW 11 前田大然 5.58
MF 14 伊東純也 6.59
MF 21 佐野海舟 6.35
MF 13 鈴木唯人 6.35
FW 18 町野修斗 6.37
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。
