[9.7 国際親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]

　日本代表は7日、国際親善試合でメキシコ代表と対戦し、0-0で引き分けた。

　iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。

　最も評価が高かったのは、好セーブでチームを救ったGK鈴木彩艶で『7.26』。2位はMF久保建英で『7.07』、3位はMF鎌田大地で『6.94』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。

▼先発

GK 1 鈴木彩艶 7.26

DF 4 板倉滉 5.29

DF 3 渡辺剛 5.41

DF 22 瀬古歩夢 6.65

MF 6 遠藤航 6.32

MF 8 南野拓実 6.60

MF 15 鎌田大地 6.94

MF 7 三笘薫 6.46

MF 10 堂安律 4.93

MF 20 久保建英 7.07

FW 9 上田綺世 6.68

▼途中出場

DF 16 関根大輝 6.61

FW 11 前田大然 5.58

MF 14 伊東純也 6.59

MF 21 佐野海舟 6.35

MF 13 鈴木唯人 6.35

FW 18 町野修斗 6.37

