MF遠藤航「決め切れれば理想的」…FIFAランク上位メキシコ相手に体現した「目指しているサッカー」に手応え
[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ]
FIFAランクは日本の17位に対して、対戦相手のメキシコは13位。日本代表のキャプテンを務めるMF遠藤航は0-0で終えた試合後のフラッシュインタビューで「90分通して、内容は一定の評価ができる」と手応えを口にした。
序盤から日本は積極的な姿勢を示した。高い位置から連動したプレスをかけると、敵陣でのボール奪取を成功させて相手ゴールへと迫った。「前向きにやっていくのが、自分たちが目指しているサッカー。FIFAランクが上のチームでも、しっかり自分たちのサッカー、前向きの姿勢を見せたいと思っていた」と語ったように、十分にその姿勢は示した。
「90分通して、自分たちからアクションを起こしてプレッシャーをかけ続けたいところでやっていたので、前半はかなり良かったと思う」
しかし、主導権を握り、ゴールに迫る場面を作りながらも得点は90分間を通じてゼロ。「最後のところで決め切れれば理想的なゲーム展開だった」と振り返りつつ、「相手がインテンシティ―高くやってきた中で、自分たちも負けずにしっかり押し込む展開だったり、最後チャンス作るシーンを作れたので、そこは評価したい」と続けている。
次戦は中2日、アメリカとの一戦を迎える。キャプテンは「しっかりいい準備をしたい。次はしっかり、今日のような試合を見せて点を取って、勝てるように頑張りたい」と意気込みを示した。
FIFAランクは日本の17位に対して、対戦相手のメキシコは13位。日本代表のキャプテンを務めるMF遠藤航は0-0で終えた試合後のフラッシュインタビューで「90分通して、内容は一定の評価ができる」と手応えを口にした。
序盤から日本は積極的な姿勢を示した。高い位置から連動したプレスをかけると、敵陣でのボール奪取を成功させて相手ゴールへと迫った。「前向きにやっていくのが、自分たちが目指しているサッカー。FIFAランクが上のチームでも、しっかり自分たちのサッカー、前向きの姿勢を見せたいと思っていた」と語ったように、十分にその姿勢は示した。
しかし、主導権を握り、ゴールに迫る場面を作りながらも得点は90分間を通じてゼロ。「最後のところで決め切れれば理想的なゲーム展開だった」と振り返りつつ、「相手がインテンシティ―高くやってきた中で、自分たちも負けずにしっかり押し込む展開だったり、最後チャンス作るシーンを作れたので、そこは評価したい」と続けている。
次戦は中2日、アメリカとの一戦を迎える。キャプテンは「しっかりいい準備をしたい。次はしっかり、今日のような試合を見せて点を取って、勝てるように頑張りたい」と意気込みを示した。