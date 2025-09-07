南野拓実は一定の手応えも枠外ボレーシュートを反省「最低限枠を捉えないといけないシチュエーションだった」
[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ]
後半の決定機は惜しくも枠の上に外れた。日本代表MF南野拓実は試合後のフラッシュインタビューで「最低限枠を捉えないといけないシチュエーションだった」と唇を噛んだ。
南野は0-0で折り返した後半8分、右サイドからの折り返しをペナルティエリア内中央左寄りからダイレクトボレー。右足でゴールを狙ったが、ボールは枠の上に飛んだ。試合はそのままスコアレスドローとなり、「こういう試合を勝って終えることができれば僕たちにとってはもっと自信になったし、それをできるチャンスはあった中で決めきれなかったのがすごい悔しい」と総括した。
もっとも強豪のメキシコを相手に、優位に試合を進められたことは収穫になりそうだ。「僕たちがやりたいことをできた手応えというのが前半からすごく感じました」と南野。「攻撃の部分で良い形の連係もいくつか出せるところがあったので、だからこそ最後ゴールを奪えるように、今後に向けて質を高めていきたい」と力を込めた。
日本は中2日でアメリカ代表との対戦を控えている。南野は「ワールドカップを意識した中で、僕たちにとっては非常に重要な試合になる」と展望した。
