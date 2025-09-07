北中米覇者・メキシコにスコアレスドローの森保監督「非常にチームとしても良い強化試合ができた」
[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ]
日本代表は現地時間6日、北中米ワールドカップに向けたテストマッチの初陣でメキシコ代表と0-0の引き分けに終わった。森保一監督はフラッシュインタビューで「これまでとは違った強度の戦いができて、非常にチームとしても良い強化試合ができた」と試合を総括した。
アジア予選を終えた日本はFIFAランキングで上位のメキシコと対戦。メキシコは今夏の北中米覇者を決めるゴールドカップを制したチームだが、優位に試合を進めていった。ただ後半に入ってからはチャンスが限られる試合展開でスコアレスドローとなった。
森保監督は「局面の球際の戦いでは優位に立てていたと思いますし、そこからチャンスも作れていました」としつつ、「最後決め切るところでシュートの本数をもっと増やしていかないといけないところが出た」と課題を示した。
その上で「(アジア予選より)強度が上がってスピードが上がった中、守備の強度も我々は上げながら最後ほんのちょっとのシュートチャンスを逃さないというところをチームとして高めていきたい」と森保監督。中2日で迎えるアメリカ代表戦に向けて「良い準備をして我々がアグレッシブな戦いができるようにしたい」と意気込んだ。
