前半躍動も決め切れず…後半耐えて退場誘発も森保J、W杯へのテスト初陣は強豪メキシコにドロー
[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ]
日本代表は6日、アメリカ・オークランドのオークランド・コロシアムでメキシコ代表との国際親善試合を行い、0-0で引き分けた。前半は攻守に数多くの見せ場を作り、良い形でテストを進めながらも決め切れずにいると、後半の選手交代後はメキシコの優勢に。最後は相手が退場者を出す中でゴールを狙うも時間が足りず、北中米W杯に向けた仕切り直しの一戦はドローに終わった。
北中米W杯開幕を9か月後に控えるなか、開催国アメリカで行われている海外遠征。日本にとっては2023年10月以来となるアジア圏外との対外試合で、過去1勝4敗と負け越しているFIFAランキング13位(日本は17位)のメキシコに挑んだ。
システムはW杯最終予選を戦っていた3-4-2-1を継続し、森保一監督は現状のベストメンバーを先発に起用した。GK鈴木彩艶が最後尾に構え、3バックは左からDF瀬古歩夢、DF渡辺剛、DF板倉滉。ダブルボランチはMF遠藤航とMF鎌田大地が組み、ウイングバックは左にMF三笘薫、右にMF堂安律が入った。2シャドーは左にMF南野拓実、右にMF久保建英。1トップはFW上田綺世が並んだ。[スタメン&布陣]
前半4分、日本がさっそく最初のビッグチャンスを迎えた。遠藤がMFマルセル・ルイスからボールを奪い、素早い速攻を仕掛けると、堂安のパスから久保がフィニッシュ。だが、左足シュートは大きく枠を外れた。さらに直後、南野と久保の連係から浮き球パスに上田が抜け出すも、右足シュートは空振り。立て続けのチャンスを活かせなかった。
一方、守備では前半6分、アバウトなボールをFWラウール・ヒメネスに収められ、ピンチにつながりかけたが、クロスを冷静に処理して危機回避。直後には三笘の左サイド突破からチャンスを作り、遠藤のミドルシュートでCKを獲得した。日本は左右のCKをいずれもショートでつないだが、相手にうまく対応されていた。
なおも勢いを保つ日本は前半11分、相手のスローインを奪って速攻を仕掛け、三笘のパスから久保が右足シュート。うまく右隅を突いたが、GKルイス・アンヘル・マラゴンに阻まれる。さらに同15分、渡辺のロングフィードに堂安が抜け出し、そのままループシュート。これも相手のカバーに遭ったが、多彩な攻撃でゴールに迫った。直後の相手のカウンターも鎌田の帰陣で阻んだ。
前半18分にはセカンドボールの奪い合いからメキシコに攻められたが、シュートブロックと鈴木彩のキャッチングで冷静に処理。同23分にはビルドアップの乱れから右サイドをDFヘスス・ガジャルドに突破され、クロスからMFエドソン・アルバレスにヘディングシュートを打たれたが、守備陣がしっかり身体を寄せており、枠を大きく外れた。
一時は流れを譲りそうになった日本だったが、前半27分、板倉の果敢なボール奪取で相手のボールポゼッションを阻み、上田のポストプレーもあって再び流れを握り返すと、同28分には鎌田の浮き球スルーパスに南野が抜け出し、絶好のチャンス。だが、背負った相手に身体を入れられ、惜しくもシュートに持ち込むことはできなかった。
その直後、メキシコはアンカーのE・アルバレスが負傷し、MFエリック・リラを投入。それでも日本はペースを落とさず、前半34分に再び板倉の迎撃でボールを奪うと、そのまま上田との連係でゴール前へ。惜しくもパスが合わなかったが、板倉の圧倒的なパフォーマンスが続いた。直後にはカウンターを受ける形となるも、クロスに三笘が戻って処理し、ピンチになる前に阻んだ。
その後は両者ともに攻め合うなか、互いの守備が上回って0-0のまま前半終了。日本としてはコンパクトな陣形を保ちながらのハイプレスとミドルプレスの使い分けに高い完成度が見られ、ゴール前での守備でも安定感を保った上、攻撃でも決め切れはしなかったもののショートカウンターから複数の決定機を作った、前向きな前半45分間となった。
後半もファーストチャンスは日本。3分、高い位置でパスカットした久保が右足で縦に出し、相手に当たったボールがペナルティエリア左に流れると、これに上田が詰めたが、GKマラゴンに防がれた。同8分には鎌田の縦パスを上田が収め、久保が右サイドのポケットに走り込むと、ふわりと浮かせたクロスがファーへ。完璧な崩しだったが、南野のボレーがやや浮いてしまい、枠を捉えられなかった。
そうして迎えた後半10分過ぎ、板倉が右足首を押さえてピッチに座り込み、プレー続行不可能に。同15分、DF関根大輝が投入された。さらにこのタイミングでメキシコも一気に4枚替えを行い、FWサンティアゴ・ヒメネスとMFイルビング・ロサノのジョーカーコンビらを投入してきた。
日本は後半23分、ロサノのFKからリラに頭で合わせられ、ピンチを作られたが、鈴木彩がファインセーブ。相手のいないコースに弾き切り、相手が得点源とするセットプレーを阻んだ。直後の同24分、日本は3枚替えを敢行。鎌田、久保、南野を下げてMF佐野海舟、MF伊東純也、FW前田大然を投入。前田、伊東はそれぞれ左右のウイングバックに入り、三笘と堂安がシャドーに回った。
そこからはメキシコにボールを持たれる形が続き、押し込まれる展開に。中途半端なプレッシングで左サイドから抜け出され、ピンチを招く場面もあった。すると同36分、三笘と堂安に代わってFW町野修斗とMF鈴木唯人を投入。システムを3-5-2に変え、中盤の並びは遠藤がアンカー、佐野と鈴木唯がインサイドハーフに入った。
その後はさらにメキシコの攻勢を受け、何度もシュートチャンスを作られたが、なんとか耐えると、後半45分に上田の裏抜けからDFセサル・モンテスに倒されてファウルを獲得。決定機阻止とも取れる場面だったが、イエローカードにとどまった。だが、そこでVARが介入。モンテスにはレッドカードが提示された。
その後は数的優位の中で最後までゴールを狙ったが、そのままタイムアップ。W杯に向けたテストマッチ初陣は0-0のドローに終わった。
(取材・文 竹内達也)
