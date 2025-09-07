１９９３年に発生した愛犬家連続殺人事件について、被害者、加害者、捜査員の視点で迫った「沈黙の咆哮（ほうこう）」が６月に出版された。

著者で、埼玉県警捜査１課で捜査を指揮した貫田晋次郎さん（７２）は、「命の責任を負っている」と話し、正確な事実を知る手がかりになればと願っている。（西部悠大）

「何か残さなければ」

貫田さんは東松山署などで勤務した後、３０歳代後半からは捜査１課に長く勤めた。容疑者が浮上する中、被害者が増えていったこの事件について「最も責任を感じている事件」と表現する。２０１３年に退職し、警備会社に再就職してからも、気に留めてきた。

事件から３０年となった２３年夏、群馬県片品村にある川を訪れた。被害者の遺体が遺棄された現場だ。手を合わせると、「忘れないで」という声が聞こえたような気がした。「事件のことを詳しく知っている自分が何か残さなければ」と出版を決意した。

既に、この事件を題材にしたり、事件から着想を受けたりした本や映画は世に出ていた。貫田さんは「猟奇性や、主導したとされる関根元（げん）死刑囚（１７年、東京拘置所で７５歳で死亡）のキャラクターが強調され過ぎている」と感じてきた。自身の著作では正確な記述を心掛けたという。

捜査当時のメモや裁判記録を改めて読み込み、仕事終わりや休日にパソコンに向かい、書き上げた。

具体性を持たせ

「また、人が消えた」。著書は、捜査１課幹部の苦渋に満ちた声から始まる。県北部で失踪事案が相次いだ経緯をたどりながら、関係者として浮上した２人の人物像も記した。「気は小さいが、大きなことを言う」とする関根死刑囚の中学時代の指導要録や、「経済的に恵まれた家庭で寵愛（ちょうあい）されて育った」という風間博子死刑囚（６８）の生い立ちを記し、読者が事件をイメージしやすいようにした。

第３章以降は捜査の内幕が明かされる。はぐらかしたり逃げたりする関係者を説得して事情を聞いた時のことや、凶器とみられた薬物について知ろうと文献を読み、専門家に意見を求める場面などが具体的に描かれている。

被害者が殺害される前に家族と交わした言葉や、恋人との仲むつまじい様子を伝えるエピソードも盛り込んだ。被害者遺族が裁判で明かした「大きな石を息子と思い抱いて寝ている」という一節も引用した。

「被害者や死刑囚らの命に対する責任を感じてきた」という貫田さん。本を出版した今は「少しだけ、やるべきことをやったのかな」と思っている。

四六判２８０ページ。毎日新聞出版。１９８０円（税込み）。

◆愛犬家連続殺人事件＝１９９３年、県内の愛犬家ら４人が相次いで失踪した。確定判決によると、関根死刑囚が、元妻の風間死刑囚と共謀し、同年４〜７月、犬の売買を巡って金銭トラブルになっていた会社役員男性（当時３９歳）ら３人に猛毒の硝酸ストリキニーネを飲ませて殺害。同年８月にも、主婦（同５４歳）を同様の手口で殺害し、４人の遺体を切断、焼却して山などに捨てた。最高裁が２００９年６月、上告を棄却し、死刑が確定した。