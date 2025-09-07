全米市長会議で演説するバイデン前大統領＝１月、米首都ワシントン/Annabelle Gordon/Reuters

（ＣＮＮ）米国のジョー・バイデン前大統領（８２）は、自身の大統領図書館を地元デラウェア州に建設することを決め、近く資金集めを始める予定だ。ジョー・アンド・ジル・バイデン財団が明らかにした。

大統領図書館の建設には数億ドル規模の巨額な費用がかかるため、資金調達は難航が予想される。バイデン氏は歴代の大統領に比べて着手が遅く、民主党が今後の方針や資金の投入先に悩む中での寄付の要請となる。

図書館はバイデン氏のレガシーをたたえる重要な拠点となる見通し。バイデン氏は退任後、デラウェア州での生活が中心で、公の場に姿を見せる機会は限られていた。今年５月には進行性の前立腺がんが骨に転移し、治療を開始している。

バイデン氏のチームは「没入型の博物館」の建設を構想しており、図書館を「リーダーシップ、奉仕、市民活動の拠点」にしたい考えだ。財団幹部は「このプロジェクトは、歴史や学び、市民のリーダーシップが融合する活気に満ちた永続的な空間となり、将来の世代が目的を持って指導力を発揮し、地域社会に貢献し、国家を強くしていくよう促すだろう」と語った。

財団は最近、１３人からなる理事会を承認した。民主党の資金調達でバイデン、オバマ両政権で尽力したルーファス・ギフォード氏が理事長を務める。このほか、アントニー・ブリンケン元国務長官、ジャック・マーケル元デラウェア州知事、バイデン氏の元上級顧問のスティーブ・リケッティ氏らが名を連ねた。

バイデン氏のチームは図書館の建設費用を明らかにしていない。情報筋によれば、建設費用は数億ドルに達する。オバマ元大統領の図書館は総額１６億ドル（約２３００億円）を目標に掲げているが、バイデン氏の図書館はこれよりはるかに小規模になるとみられる。

図書館の資金集めは難航しそうだ。一部の支援者は以前、ＣＮＮの取材に対し、任期末の対応への不満やトランプ大統領の標的になることを恐れて、寄付に慎重な姿勢を見せていた。

具体的な建設地は未定。バイデン氏は副大統領退任後にデラウェア大学と連携し「バイデン研究所」を設立しており、上院議員時代の資料の多くは同大学に収められている。