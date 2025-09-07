◆秋季京都府大会 ▽２回戦 龍谷大平安４―１京都国際（７日、あやべ・日東精工スタジアム）

全国最多春夏７６度の甲子園出場を誇る龍谷大平安が京都国際との“決勝級の初戦”を制した。

初回、鞍本蓮一塁手の２点二塁打と西岡賢伸捕手（ともに２年）の左前適時打で３点を先制。４回に敵失で加点した。背番号１の中元天翔（てんしょう、２年）が、１０安打、７四死球を許しながらも１失点、１２６球で完投した。「国際に勝つことが目標だった。突破できたのはでかい」と、サイド右腕は顔をほころばせた。

序盤の大きな山を乗り越え、元オリックス投手の川口知哉監督は「お互い情報がない中で戦うのは怖い。本来の自分たちのパフォーマンスをするしかない。（京都）国際さんより、うちの方が新チームでやっている期間が長いので、その分、ちょっと有利に働いたのかな」と、謙虚に受け止めた。

組み合わせは８月１日に決定。今春の京都大会１回戦に続いて京都国際を撃破し、指揮官は「（京都国際の）小牧監督と『本来は決勝で当たらないといけない』と話していた。１か月以上、国際さんのことを考えた日々はつらかった。それぐらい考えないと勝てない相手。新チームになっても強い。ちょっとでも気を緩めると、たたみかけられる。歯を食いしばって、気を抜かずにやっていた」と、安どの表情を浮かべた。