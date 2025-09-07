オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が6日（日本時間7日）の敵地オリオールズ戦で、9回2死まで無安打無失点の快投。あと1人のところでソロ本塁打を浴びて大記録を逃したが、8回2/3を投げて1安打1失点の快投だった。しかし、ドジャースはその後にまさかのサヨナラ負け。ネット上ではノーヒットノーラン継続中の光景にも注目が集まっていた。

大記録がかかっていた9回、山本は2死からホリデーに一発を浴び、ノーヒットノーランはならず。それでも大谷ら同僚はもちろん、敵地のファンからも大きな拍手が送られた。しかし山本の後を受けたトライネン、スコットが大誤算。1死もアウトを取れず、3-4でまさかのサヨナラ負けとなった。

終盤、ノーヒットノーラン継続中のベンチでは、集中力を削がないためか選手、監督らの誰も山本と目をあわせようとしない。一定の距離を保ち、山本を気遣っていた。

緊張感が漂っていたベンチの様子にX上の日本ファンも気づき「ベンチで誰も由伸くんと目を合わせない」「みんな由伸くんに背を向けている……」「ベンチの空気というか各選手や廻りの立ち振る舞いが面白い 自然を装うのに必死なのが逆に不自然www」などと反応していた。

山本への気遣いを理解する声も多かった一方、硬くなっていたのではないかとの指摘も。「ドジャースベンチがガチガチやん」「ベンチが全員気まずそう」「誰しもが緊張気味」「ドジャースベンチもめちゃくちゃ意識してる雰囲気やん笑」などと投稿されていた。



（THE ANSWER編集部）